Piano di Sorrento: nuovo anno, vecchia storia. Istituto Nautico “Nino Bixio” senza riscaldamenti

Nuovo anno, vecchia storia. E’ ricominciata la scuola dopo le festività natalizie e, all’Istituto Nautico Nino Bixio di Piano di Sorrento, ritornano in auge vecchi problemi. Stiamo parlando ovviamente del riscaldamento mancante. Un problema che negli ultimi anni è venuto fuori sistematicamente e che noi di Positanonews abbiamo affrontato sempre, dando voci ai ragazzi che hanno da sempre manifestato il loro disappunto.

Gli studenti sono nuovamente in agitazione e non è escluso che se la situazione si dovesse protrarre a lungo non si possa arrivare ad uno sciopero, come successo lo scorso anno. Noi, comunque, monitoriamo la situazione come sempre e vi terremo aggiornati su eventuali sviluppi, nella speranza che i ragazzi possano essere messi in condizione di studiare al meglio.