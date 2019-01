Piano di Sorrento: il 29 gennaio si discute del problema traffico in biblioteca comunale

Quante volte avete pensato che c’è troppo traffico, addirittura se vivete sul Corso Italia, probabilmente per colpa delle auto spesso non potete nemmeno aprire le finestre.

Altrettante volte con amici, parenti e magari qualche amministratore locale avete provato a dire la vostra, chiedere, portare qualche soluzione. Probabilmente non è servito a molto.

Stavolta, grazie ad un team di tecnici proviamo a partire dai dati del fenomeno traffico e sfatare alcuni miti. Magari, insieme, troviamo anche qualche soluzione.

Ci vediamo martedì 29 gennaio in biblioteca comunale alle 18.30 per capire cos’è Piano terra ed ovviamente parlare del traffico. La democrazia ha bisogno del nostro impegno e tempo, non facciamoci scoraggiare!

Aiutaci a diffondere l’evento Facebook

https://www.facebook.com/events/405546370182241/

www.antoniodaniello.it