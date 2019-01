Percorso meccanizzato a Sorrento, in un silenzio assordante, il Sindaco impone la sua soluzione.

Nonostante vari clamori circa quella che si prospetta essere la prossima realizzazione dell’opera, una parte della cittadinanza continua ad essere molto scettica. Chiedendo con concretezza vari chiarimenti circa le decisioni prese a sorpresa da parte del Primo Cittadino con la Delibera di Giunta di fine anno.

Sorrento – Probabilmente d’ora innanzi sarà la Delibera di Giunta n.357 al centro delle varie discussioni circa la realizzazione del percorso meccanizzato tra il parcheggio Achille Lauro- Porto Marina Piccola, che a quanto sembra inizia il suo iter verso una soluzione definitiva. Un tema che, in assenza di una Opposizione attenta in Consiglio Comunale, continua tuttavia ad incrementare una serie di polemiche tra quella parte di cittadinanza che non condivide affatto il metodo usato dai vertici dell’Amministrazione comunale per concretizzare dopo anni un tale ambizioso obbiettivo. Varata il 28 dicembre scorso la Delibera di Giunta, avente per oggetto:”Attuazione programma di interventi di mobilità sostenibile nelle costiere amalfitana e sorrentina – prima fase – protocollo d’intesa del 02/08/2017. Prosieguo.”,nella relazione istruttoria redatta dal Dirigente del III Dipartimento, Ing, Alfonso Donadio, tra le conclusioni ,proposte dal Sindaco Cuomo alla Giunta affinché vengano approvate, si evidenzia che “tra gli interventi prioritari, individuati nel Protocollo d’Intesa, sottoscritto dai sindaci convenuti presso la Presidenza regionale il 02 agosto 2017,che registrò anche la partecipazione qualificata di ACaMIR” (Agenzia Campana Mobilità, Infrastrutture e Reti deputata alla pianificazione, monitoraggio, integrazione del trasporto pubblico locale) fu stabilito che “a sostegno della mobilità sostenibile nelle costiere amalfitana sorrentina e le attività progettuali che la Regione Campania si impegna a finanziare rientra l’intervento “F” denominato “Collegamento pedonale meccanizzato con Marina Piccola di Sorrento”. Per un costo pre gara di 16 milioni di euro di cui ammesso ai fondi FSC 8 milioni di euro, consiste nella realizzazione di un percorso pedonale attrezzato (percorso ettometrico) per il superamento del dislivello tra il Porto di Marina Piccola ed il centro abitato, inteso quale immediate vicinanze della stazione ferroviaria EAV ex Circumvesuviana.” In tal contesto il Comune di Sorrento confermò l’interesse alle opere oggetto del medesimo Protocollo “relative al proprio territorio e l’impegno a porre in essere , per quanto di competenza tutte le attività propedeutiche e preliminari alla realizzazione degli interventi.” Si precisa inoltre che “il sostegno istruttorio all’iniziativa infrastrutturale è stato elaborato dal soggetto attuatore ACaMIR che ha già condotto l’analisi di una prima strategia d’intervento del piano di mobilità costiera, nella quale ha fissato gli interventi prioritari. “Pertanto, si evidenzia nella suddetta relazione, “al fine di garantire il rispetto dei tempi dell’iter amministrativo e le relative formalità si è reso necessario predisporre pertinente e conseguenziale accordo tra l’Ente comunale e l’AcaMIR.” – Nello stesso tempo si fa presente che per tale progetto, con apporto di capitali privati, sono state presentate al Comune di Sorrento ulteriori proposte. Nello specifico , in data 23/11/2016 con la Società Co.Meta , società cooperativa consortile con sede a Milano ed in data 26/11/2018 dalla S.C.E. Project Srl, anch’essa con sede a Milano. Proposte che “si innestano nel percorso della seconda procedura amministrativa, prevista dal legislatore, per la realizzazione di progetti di Finanza di Progetto ossia indicata dal comma 15 in poi dell’Art. 183 del Codice.” Entrambe rigettate.

Viene inoltre specificato che la scelta dell’Amministrazione Comunale si inquadra , al contrario, nella parte della specifica disciplina che va dal 1° al 14° comma dell’Art. 183 del Codice che contempla la possibilità di diretta elaborazione del progetto dell’intervento nella sua caratterizzazione primordiale di fattibilità, per poi attivare conseguentemente le successive altre fasi fino alla realizzazione ed alla concessione in regime di partenariato pubblico-privato. Percorso tecnico amministrativo già ben delineato con l’approvazione della Delibera di Giunta n. 177 del 01/06/2017. Provvedimento del quale occorre tenere conto anche alla luce del consistente apporto economico pubblico di cui l’Ente si farà carico nell’ambito della finanza di progetto, ovvero 8 milioni di euro a patto e condizione , in ogni caso che l’importo risulti contenuto nella percentuale del 49% del costo complessivo, in ossequio al comma 6 dell’Art. 180 del vigente Codice dei Contratti. A tale proposito va segnalato che l’ambito d’azione dell’’Amministrazione comunale si è prefissata e quello della possibile realizzazione dell’intervento con affidamento al soggetto ACaMIR, quale figura di soggetto attuatore nonché beneficiario cui assegnare le risorse della programmazione FSC 2014-2020 a valere sulla delibera CIPE n. 26/2016, relativo al Patto per lo Sviluppo della Regione Campania. In data 02/10/2018, è stata predisposta la convenzione tra il Comune di Sorrento e documento preliminare alla progettazione, attività che per la sua sottoscrizione presuppone l’inesistenza di percorsi procedurali diversi da quello intrapreso dall’Amministrazione e con esso confliggente. – La scelta diversa operata dall’Amministrazione Comunale , ovvero mediante l’individuazione della procedura amministrativa di cui all’art. 183, commi 1 e 14 del Codice degli Appalti, anziché di quella introdotta dal comma 15 del medesimo Articolo, costituisce una tipica manifestazione di discrezionalità amministrativa nella quale sono riconducibili le valutazioni in ordine all’esistenza di un interesse pubblico alla realizzazione dell’opera da proseguire attraverso una procedura di diretta elaborazione a mezzo del Soggetto Attuatore del progetto di fattibilità e sue eventuali successive quanto consequenziali determinazioni in ordine alla programmazione triennale delle opere pubbliche ancora si ritiene che essa risponda maggiormente all’interesse pubblico da perseguire e sia peraltro coerente con gli atti e provvedimenti già in essere, quale la convenzione sottoscritta in data 02/08/2017 tra la Presidenza Regionale ed alcuni sindaci della costiera sorrentina amalfitana tra cui lo stesso Sindaco di Sorrento.

Indicando le suindicate determinazioni come presupposto per la materializzazione dell’accordo con ACaMIR, già predisposto ed in attesa di sottoscrizione. Accordo, da quanto riportato da vari organi di stampa, sembrerebbe essere già stato firmato il 15 gennaio scorso.

Una soluzione che,oltre a sorprendere, lascerebbe intendere quello che potremmo definire senz’altro una sorta di disinteresse da parte dei vertici dell’Amministrazione comunale in un coinvolgimento diretto nella realizzazione del progetto. Un atteggiamento che capovolge totalmente quanto stabilito sinora. Sebbene non vi sono stati mai dubbi circa l’orientamento da parte dell’Amministrazione comunale di favorire i privati, nella realizzazione dell’opera, nessuno mai si aspettava una tale inspiegabile strategia. Finanche tutta la complessa e duratura attività investigativa, relativa alla capacità da parte del Comune di finanziare la restante somma da aggiungere agli otto milioni di finanziamenti pubblici già assicurati da tempo dalla regione Campania, si è rivelata soltanto una grossa presa in giro per gran parte della cittadinanza e dall’altra parte anche per le varie società che si erano rese disponibili con loro capitali alla realizzazione dell’opera. Uno scenario che vede la progettazione e le successive decisioni relativamente alla gestione ad ACaMIR circa il quale la cittadinanza è stata tenuta completamente all’oscuro. Un percorso, quello del project financing, che a quanto sembra, e come indicato dalla Delibera di Giunta del 28 dicembre 2018, il Sindaco Cuomo aveva già deciso di intraprendere da oltre due anni! Come mai si è perso tanto tempo e si è focalizzata la discussione pubblica su un elemento già deciso?

Il punto di domanda di fronte al quale una gran parte della cittadinanza deve pretendere una risposta! Non solo! Per due anni il Sindaco ha lasciato in s ospeso il project financing presentato da vari gruppi di imprenditori locali ma poi, di recente, probabilmente impossibilitato a perseguire questa strada li ha bocciati e ha preferito delegare ogni tipo di scelta ad ACaMIR, l’Agenzia della Regione Campania. Non si capisce neanche il motivo per il quale ultimamente non è stata presa in considerazione la proposta nascente di Aponte/albergatori. Imprese della penisola sorrentina, impegnate a garantire al territorio una certa prelazione in merito alla sua mobilità.

Con l’accordo ACaMIR tramontano quindi tutte le possibilità di realizzazione e gestione dell’opera da parte del Comune, come proposto invece dalle associazioni locali, dalle Opposizioni e finanche dal Gruppo “Il Ponte” e dal suo leader Mariano Pontecorvo, nonché dall’ex sindaco Marco Fiorentino che si sono da sempre dichiarati a favore dell’intervento pubblico nel realizzare la struttura. In particolar modo per il valore e l’incremento che una tale opera potrebbe produrre sull’economia locale. Ebbene anche tali autorevoli voci, su cui la cittadinanza faceva affidamento, sembrerebbero, dopo lo strappo del Sindaco, messe all’angolo e tacere ,in modo non tanto inspiegabile. Tuttora rimane incomprensibile la rinuncia ad una gara di progetto tecnico/economico. Nonostante la complessità e la delicatezza dell’argomento coloro che ancora si aspettavano un confronto sia in Consiglio Comunale che con gli operatori turistici, le associazioni di categoria, ma soprattutto con la cittadinanza, ancora una volta sono stati, oltre che sorpresi ,irrimediabilmente delusi. Togliendo in tal modo qualsiasi possibilità di discussione circa una soluzione vantaggiosa, per il territorio sorrentino, da incidere in modo sostanziale sulla bozza di convenzione per la futura gestione degli impianti. Ovvero i prezzi di accesso, orari, tipo e qualità del servizio, periodo di apertura, agevolazioni ai cittadini sorrentini ed i vantaggi per l’Amministrazione. In particolare la regolamentazione degli accessi al porto di altri mezzi di locomozione e la chiusura del centro storico. Con l’attuale accordo ora è tutto delegato all’ACAmIR. Perché tali rinunce?

Con una Delibera di una Giunta a questo punto, da più parti, ritenuta incompleta, il Sindaco ha demandato ogni tipo di decisione ad una Società tecnica della Regione Campania, con il reale rischio, considerato i tempi stretti in cui ora ci si trova, di perdere ancora una volta un contributo pubblico per realizzare tale importante opera. Lasciando quasi intendere, dopo una inspiegabile odissea, che tale potrebbe essere il vero obbiettivo. Di fronte a quella che si potrebbe definire una strana ed anomala soluzione la Città senz’altro merita risposte chiare e precise. E’ tempo che qualcuno si prenda la responsabilità di darle. – 21 gennaio 2019 – salvatorecaccaviello.