Paura a Castellammare di Stabia. Esplode un’auto all’interno del garage del cinema Stabia Hall

Castellammare di Stabia. Erano circa le 14.30 di oggi quando si è sentito un boato all’interno del garage del cinema Stabia Hall in Via Regina Margherita e, subito dopo, si è cominciata a vedere la fuoriuscita di fumo nero. Sembra, in base alle prime notizie, che un’auto parcheggiata all’interno sia esplosa improvvisamente. Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco che, dopo aver forzato la porta di ingresso del garage, sono riusciti a domare le fiamme. Al momento non risulta la presenza di feriti. Restano da accertare le cause che hanno provocato l’esplosione.