Palermo-Salernitana. 3-4-1-2 per Gregucci. Jallow unica punta. Le probabili formazioni

Numeri da record per la capolista Palermo. La formazione rosa-nero è la compagine che risulta andare in goal con il maggior numero di subentranti (ben 6). L’undici allenato da mister Stellone non subisce reti da 235^, l’ultimo goal subito risale al match di La Spezia del 23 Dicembre scorso. Il Palermo è la formazione che va maggiormente in rete nei secondi 45^ tant’è che nel corso degli stessi ha realizzato 21 delle 31 reti totali, conquistando rispetto al risultato parziale della prima frazione di gioco, 12 punti in più. L’ultima sconfitta risale al 25 Settembre scorso ed, in particolare, i rosa-nero non perdono al “Barbera” da 20 turni. Capitolo formazioni: Mister Gregucci conferma il modulo 3-4-1-2 schierando nel terzetto difensivo Perticone affiancato da Gigliottì e Mantovani. In mediana Vitale e Pucino saranno gli esterni a protezione della coppia di centrali composta da Di Tacchio ed Akpa Akpro. In attacco A. Anderson e D. Anderson agiranno ai lati di Jallow unica punta. Nel Palermo Moreo sostituisce l’infortunato Nestorosvki. Chochev e Jajalo in mediana.

I probabili schieramenti

PALERMO (4-3-2-1): Brignoli; Rispoli, Rajkovic, Szyminski, Accardi; Haas, Jajalo, Chochev; Trajkovski, Falletti; Puscas. A disp. Pomini, Ingegneri, Pirrello, Salvi, Fiordilino, Murawski, Avogadri, Moreo, Embalo. All: Roberto Stellone

SALERNITANA (3-4-2-1): Micai; Perticone, Migliorini, Gigliotti; Pucino, Akpa Akpro, Di Tacchio, Vitale; D.Anderson, A.Anderson; Jallow. A disp. Vannucchi, Russo, Mantovani, Casasola, Mazzarani, Minala, Orlando, Bocalon, Rosina, Djuric, Vuletich. All. Gregucci