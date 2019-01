Palermo-Salernitana 1-2 Blitz dei granata al “Barbera” con l’urlo di Casasola…

PALERMO (4-3-1-2): Brignoli; Rispoli, Szyminski, Rajkovic (4′ st Pirrello), Accardi (39′ st Salvi); Haas (15′ st Puscas), Jajalo, Chochev; Falletti; Trajkovski, Moreo. A disposizione: Avogadri, Pomini, Embalo, Ingegneri, Fiordilino, Murawski. All. Roberto Stellone

SALERNITANA (3-4-1-2): Micai; Perticone, Migliorini, Gigliotti; Pucino, Akpa Akpro (28′ st Minala), Di Tacchio, Vitale; D. Anderson (35′ st Casasola), A. Anderson; Jallow (40′ st Djuric). A disposizione: Vannucchi, Russo, Mantovani, Vuletich, Rosina, Bocalon, Orlando, Mazzarani. All. Angelo Gregucci

ARBITRO: Sig. Federico Dionisi di L’Aquila (Imperiale/Pagliardini) IV uomo: Piscopo.

NOTE. Marcatori: 17′ pt Jajalo (P), 41′ pt A. Anderson (S), 48′ st Casasola (S); Ammoniti: Pirrello, Jajalo, Chochev (P), Migliorini, Di Tacchio (S); Angoli: 5-3; Recupero: 0′ pt – 7′ st

Prima frazione di gioco con la Salernitana double face. Dopo un primo tempo dominato per i primi 25^ dal Palermo che passa in vantaggio con Jajalo sugli sviluppi di calcio piazzato e sfiora il raddoppio in contropiede con Rispoli (sul cui diagonale Micai compie un autentico miracolo), la Salerntiana si desta. Il primo segnale giunge da D. Anderson che fa inserire Akpa Akpro sul cui cross dal fondo, Jallow in area di rigore batte a botta sicura ma si salva la difesa del Palermo. Al 41^ il pareggio granata con Vitale che si sovrappone, penetra in area tenta la conclusione ma sulla ribattuta, di destro A. Anderson folgora Brignoli. Nella ripresa la Salernitana entra con lo spirito giusto, sfiorando il goal con una conclusione di Akpro dal limite ed un calcio di punizione velenoso di Vitale. Di poi, su calcio d’angolo il colpo di testa di Migliorini è salvato sulla linea. Il Palermo in contropiede non sfrutta la superiorità numerica con Rispoli che preferisce il tiro alla conclusione. Al 93^ la decide il neo entrato Casasola, di professione difensore: controllo, tunnel all’aversario e destro chirurgico con la sfera che s’insacca nell’angolino basso alla destra di Brignoli. E’ 1-2. Finisce così con l’urlo dell’argentino che regala il primo successo esterno in campionato, mancante da ormai nove mesi.

Le pagelle dei granata. Toro-Casasola, estro e qualità per A.Anderson. Micai torna Superman!

Splendido successo in rimonta per la Salernitana a Palermo in virtù delle reti di A. Anderson nel primo tempo, e di Casasola nei minuti restanti di gara. Tre punti importanti che riportano la squadra granata all’interno della griglia e che rappresentano senz’altro un’iniezione di fiducia in vista del prossimo, e difficile proseguo, di campionato. Le pagelle:

MICAI: è tornato la versione Superman della prima parte di stagione. Splendida la respinta su conclusione di Rispoli che evita alla Salernitana lo 0-2 nella prima frazione VOTO 7

MIGLIORINI: attento in marcatura, sempre pulito negli interventi sia di testa che di piede. Quando la situazione si fa ingarbugliata sparacchia senza fronzoli VOTO 6.5

GIGLIOTTI: la rete del vantaggio dei rosanero arriva dal suo lato. All’inizio soffre, si riscatta nella ripresa con un intervento in scivolata dinanzi a Micai che evita il nuovo vantaggio dei padroni di casa VOTO 6

PERTICONE: il più in difficoltà nel reparto arretrato, Trajkoski sovente lo supera in velocità. VOTO 5.5

DI TACCHIO: soffre in avvio limitandosi soltanto ad interdire il gioco altrui. Cresce come tutta la squadra nella seconda frazione. Bravissimo nel mantenere la lucidità nel passaggio per la rete di Casasola dopo una sgroppata di 30 metri VOTO 7

AKPA’: a sprazzi. Malissimo i primi 25 minuti anche se è sua l’incursione con assist non sfruttato da Jallow. Come Di Tacchio, emerge in qualità ed inserimenti soprattutto nella seconda frazione. Peccato per l’infortunio VOTO 6.5

VITALE: un motorino. Spinge come un forsennato sulla sinistra. Sfiora il gol con una punizione velenosa VOTO 6.5

D. ANDERSON: inserito nell’inedita posizione di mezz’ala da l’impressione di ritardare sempre il passaggio al compagno preferendo tenere palla. Pregevole qualche suo inserimento ma per uno delle sue qualità appare lecito chiedere qualcosa in più VOTO 5.5

PUCINO: spinge meno di Vitale limitandosi soprattutto alla fase di copertura. Nel complesso attento seppur con qualche sbavatura VOTO 6

A.ANDERSON: una lieta conferma. Il giovane brasiliano ha estro, qualità ed una discreta accelerazione. Dai suoi piedi si ha sempre l’impressione che possa nascere qualcosa di interessante. La rete del pari il giusto premio per la bella prestazione offerta. VOTO 7

JALLOW: spreca una ghiotta chance nel primo tempo a tu per tu con Brignoli, tuttavia, da segnali di risveglio facendo subito capire come si trovi meglio nel ruolo di unica punta. VOTO 6

CASASOLA: entra in campo con un furore agonistico degno di un toro. Difatti, già da pochi minuti dal suo ingresso pennella un assist al bacio su cui Jallow appare in ritardo. Nel finale realizza da perfetto centravanti la rete del 2-1 VOTO 7.5

DJURIC – SV

MINALA: SV

GREGUCCI: ridisegna la Salernitana con un 3-5-1-1 inserendo D. Anderson nel ruolo di mezz’ala con A. Anderson a supporto dell’unica punta Jallow. Un’idea indovinita in quanto gli inserimenti delle due mezz’ali mettono in grande difficoltà il Palermo. Azzecca anche il cambio di Casasola match winner del match. VOTO 7