Open day all’Istituto Comprensivo Statale di Positano e Praiano “Lucantonio Porzio”

Anche quest’anno, in previsione delle iscrizioni all’anno scolastico 2019/20, l’Istituto Comprensivo “Lucantonio Porzio” organizzerà un Open day nei plessi di Positano e Praiano, al fine di far conoscere alle famiglie la scuola nel suo fare quotidiano. Sarà un’occasione per presentare l’offerta formativa, attraverso varie attività.

Il calendario previsto è il seguente:

SCUOLA INFANZIA

Montepertuso, venerdì 18 gennaio, ore 10.00-11.30

Positano, lunedì 21 gennaio, ore 10.00-11.30

Praiano, giovedì 24 gennaio, ore 10.00-11.30

SCUOLA PRIMARIA

Praiano, mercoledì 16 gennaio, ore 10.00-12.00

Positano, martedì 22 gennaio, ore 10.00-12.00

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Praiano, lunedì 21 gennaio, ore 15.00-16.30

Positano, giovedì 24 gennaio, ore 15.00-16.30

La scuola apre le porte. Vi aspettiamo!