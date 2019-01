Offese su Facebook dopo aver preso multe possono costar caro. I sindaci di Positano e Minori denunciano. Una multa non fa piacere, ci si può arrabbiare , ma bisogna mantenersi e contenersi, così non ha fatto un NCC di Sorrento, per quanto riguarda Positano , e un turista, per quanto riguarda Minori. A quanto ci risulta neanche la polizia municipale di Amalfi si sta ad essere offesa per il lavoro che fa, e ci sembra giusto. A Positano ci sono state le debite scuse e una riparazione, a Minori se ne occuperà la Procura della Repubblica di Salerno . Parti offese sindaco e vigilessa. Ma è ora che la gente si contenga sui social, si scatenano nel modo peggiore, una cosa è la critica un’altra le offese!