Nuova ondata di furti a Vico Equense . Presa di mira Via Carbone

Riceviamo e pubblichiamo . Questa sera (12/01/2019) altri due furti a vico equense in via carbone. Nella stessa strada in 6 mesi svaligiati 4 appartamenti, nella stessa zona oltre 10, più tentativi vari sventati dai residenti. Sempre in prima serata. Sempre la stessa banda probabilmente, individui che non temono di esser visti o presi dati gli orari in cui operano. Questa sera 2 appartamenti, alle 18, uno con una ragazza in casa che si è chiusa dentro e ha chiamato aiuto, l’altro in cui per fortuna un’anziana ultranovantenne non era in casa per puro caso. Carabinieri di Vico Equense avvertiti subito, sono arrivati dopo un’ora i carabinieri della compagnia di sorrento. E’ dall’estate che qualunque tentativo di far rilevare le impronte è inutile. Dicono che non si può fare, qualunque sia la superficie.

E’ sconfortante il numero di furti avvenuti a vico equense nell’ultimo anno. Le forze dell’ordine sono totalmente assenti e insufficienti.

E’ stato violata casa mia a luglio alle 22 e nella stessa sera anche la mia vicina. Questa sera mia nonna e gli altri vicini. Più volte durante l’estate sono scattati allarmi e si sono viste persone allontanarsi. Indagini vicine a una svolta avete scritto tante volte…bah. Eppure basterebbe convocare i soliti noti, sorvegliare punti strategici. Basterebbe lavorare.