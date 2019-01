Numeri da record per l’Epifania in Campania. Vediamo dove precisamente.

I flussi turistici non si sono fermati nemmeno il giorno dell’Epifania, che, come si suol dire, tutte le feste porta via, anzi hanno fatto un vero e proprio botto. L’Abbac riporta dei dati entusiasmanti che vede al primo posto Salerno con il 98% delle prenotazioni online, a seguire Napoli con il 95% ed ottimi risultati anche per la Costiera Amalfitana. Le scelte dei turisti sono ricadute tutte sui B&B, case ed appartamenti. Ci sono ottimi dati che provengono da Ischia, dove c’è stato il tutto esaurito come anche in Penisola Sorrentina, e la zona di Napoli con Pompei, Ercolano, Portici e Torre del Greco. Più che positivo è stato anche l’andamento in Costiera Amalfitana, Salerno, Cava Dei Tirreni, Pontecagnano, Battipaglia e l’Agro Nocerino. Le tariffe inerenti al pernottamento variano dai 30 euro ai 130 e il giudizio complessivo dei turisti è stato positivissimo sull’accoglienza e sull’ospitalità, mentre un po’ meno per quanto riguarda quelle strutture ricettive che sono gestite da improvvisati, con difficoltà nel comunicare in inglese. Nelle mira delle critiche più aspre sono finiti anche i trasporti pubblici, che non funzionano al meglio, in quanto inadempienti ed inadeguati alla richiesta della clientela. Oltre a questo c’è da aggiungere che anche i luoghi centrali e culturali, dove i turisti si sono maggiormente recati, sono risultati sovraffollati e non adeguati a gestire il flusso eccessivo di visitatori.