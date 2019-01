La Notte dei Licei a Meta. Anche dalla Costa di Sorrento , in provincia di Napoli , in Campania si aderisce alla V edizione dell’iniziativa Notte Nazionale del Liceo Classico. Questo Venerdì sera, 433 licei classici di tutta Italia resteranno aperti anche di notte. Dopo il successo dell’anno scorso ( vedi video dell’edizione 2018 ) , oggi il Liceo ripete l’esperienza.

Dalle 18 fino alle 24 le scuole lasceranno l’ingresso libero a tutti coloro che vorranno ammirare le rappresentazioni messe in scena dai liceali.

Nata ad Acireale, in provincia di Catania, per idea del professore Rocco Schembra, docente di Latino e Greco presso il liceo classico Gulli e Pennisi, l’iniziativa ha raccolto sempre più successo a livello nazionale con la partecipazione di centinaia di licei classici.

Come si legge sul sito Nottenazionaleliceoclassico, “Gli alunni si esibiranno in maratone di letture di poeti antichi e moderni; drammatizzazioni in italiano e in lingua straniera; esposizioni di arti plastiche e visive; concerti ed attività musicali e coreutiche; presentazioni di libri e incontri con gli autori; cortometraggi e cineforum; esperimenti scientifici; degustazioni a tema e ispirate al mondo antico e… molto altro ancora”.

Al P.V. Marone di Meta da questa mattina a domani , sabato 12 gennaio 2019, ci sarà anche l’ Open Day. Il Classico metese , guidato dalla professoressa Imma Arpina , è considerato uno dei licei più prestigiosi della Campania , un fiore all’occhiello per la Penisola Sorrentina . Notte dei Licei il programma del Marone Meta