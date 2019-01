Non è finita: arriva la Befana con altri regali. Auguri a Gaspare Apicella col calendario di Positanonews . Dieci anni con noi e anche di più col giornalista, imprenditore e professore in pensione del Turistico di Amalfi , ora prima firma del primo quotidiano online della Costiera amalfitana e Penisola Sorrentina, a dargli gli auguri anche il sindaco Andrea Reale, che non manca di fustigare, ma con grande lealtà e rispetto, ed il parroco Ennio Paolillo, non potevamo mancare anche noi..

Questo è il pezzo sulla Befana auguri ancora …

Anche se il mezzo di locomozione è diverso (Babbo Natale in slitta e la Befana a cavallo di una resistente scopa) il fine è sempre lo stesso: consegnare i regali. La differenza è che la Befana consegna, tra l’altro, anche solo carbone ai bambini impertinenti, svogliati a scuola ecc.

Però non è lecito lamentarsi, non si può dire che si arriva a stento a fine mese, che le spese sono troppo: tutto il male o il bene dipende dalla grande operazione commerciale portata a termine negli ultinmi anni dalle grosse multinazionali. (basterebbe o solo Babbo Natale o solo la Befana). Noi adolescenti di un tempo non conoscevamo l’esistenza di Babbo Natale per cui i tanto reclamati doni di quei giorno non ci toccavano affato; come non conoscevamo l’albero di Natale che si accompagnava all’uomo con la barba bian ca che ven iva e viene da tanto lontano.

Ci giungevano notizie eccitanti sulla grande distesa di bancarelle a piazza Navona ed in altre città.

La nostra attesa era per la vecchietta che scendeva attraverso il camino e depositava i doni sotto di esso: per molti di noi i doni erano cioccalatini e caramelle che dividevamo con quelli più fortunati.

A che ci facevano partecipare ai loro giochi ricevuti. Anche io ero tra quelli che ricevevano cioccolatini prelevati dalla befana (mio padre) negli espositori della salumeria attigua alla trattoria.

Naturalmente non era possibile consumarli tutti per cui verso mezzogiorno ritornavano negli espositori sul bancone. La prima Befana vera l’ho ricevuto dalla mia bella Befana che poi è diventata mia moglie.

Il cruccio deigli adolescenti è che la Befana porta via le vacanze per cui il giorno seguente si è costretti a ritornare tra i banchi di scuola.