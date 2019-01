Nocera Inferiore, titoli «falsi» per lavorare come bidelli. Prosegue l’attività investigativa

Prosegue l’indagine sui titoli «falsi», utilizzati per presentare domande per l’inserimento nelle graduatorie per bidelli o collaboratori amministrativi nelle scuole di tutta Italia. L’inchiesta della Procura di Nocera Inferiore è stata prorogata: in ballo ci sono 42 persone, in concorso per falsità materiale commessa da privato e da pubblico ufficiale. Il proseguimento dell’attività investigativa non dovrebbe superare i sei mesi, data l’impossibilità di concludere il lavoro nei tempi previsti o in relazione alla complessità delle indagini.

Castel San Giorgio è l’epicentro di questa maxi inchiesta, con un presunto giro di attestazioni false, compilate negli uffici comunali per futuri operatori scolastici, bidelli e applicati di segreteria: nella seconda fase di sviluppo delle attività, lo scorso novembre si aprì la pista, ancora preliminare, arricchita da controlli e sequestri nei riguardi di sei soggetti: nel registro degli indagati fu iscritto anche l’assessore all’ambiente di Castel San Giorgio, Giovanni De Caro. De Caro si dice estraneo ad ogni contestazione, mentre il sindaco Paola Lanzara ha precisato che l’attività della Guardia di Finanza di Nocera Inferiore, non riguardasse l’attività amministrativa del Comune.

L’ufficio del comune nella Valle del Sarno, avrebbe assistito persone provenienti dalle zone del napoletano, della provincia di Avellino e del casertano, oltre che dall’Agro Nocerino. Residenti in Lombardia e Piemonte, sarebbero giunti dal nord per ottenere le attestazioni false. Un’ipotesi degli organi inquirenti è che ad ogni pratica, venisse corrisposta anche un’ingente somma di denaro. La Procura ha passato al setaccio pratiche che risalgono al 2015: attraverso l’ascolto di alcuni degli indagati, si è venuti in possesso dei documenti falsificati per lavorare nelle sedi scolastiche.

Le Fiamme Gialle agli ordini del capitano Raffaele Giannico hanno operato sul campo. La Procura di Nocera sta indagando parallelamente a quella di Napoli, su un’inchiesta simile sulle scuole e le domande utili a ricoprire incarico per il personale Ata, ovvero di Ausiliario Tecnico Amministrativa. I falsi titoli di sostegno toccherebbero anche docenti tutt’ora residenti nel salernitano, unitamente alla pista dei falsi diplomi per entrare a far parte delle graduatorie dei bidelli. Un bidello è stato licenziato, come provvedimento in seguito a queste indagini.