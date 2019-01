Nocera Inferiore: Fabrizio Corona segnalato dal commissariato di zona. Non si è presentato ad un evento.

L’ex re dei paparazzi, Fabrizio Corona, secondo quanto riportato dal quotidiano La Città di Salerno, lo scorso fine settimana era atteso per un’ospitata in una nota pizzeria di Nocera Inferiore.

Corona nella stessa serata aveva due eventi in agenda, uno come detto a Nocera e l’altro nel napoletano, ma non si è presentato.

Ad attenderlo c’era una piccola folla di ammiratrici ma anche gli agenti di polizia. Le forze dell’ordine erano state informate dell’evento, quindi sono arrivati sul posto sia per garantire la sicurezza che per monitorare il rispetto delle prescrizioni che riguardano Corona.

Dopo la vana attesa dei fan, dal commissariato è scattata la segnalazione agli organismi competenti della giustizia lombarda.

Fabrizio Corona non è nuovo ad episodi di questo tipo, infatti il giorno della vigilia di Natale in provincia di Udine non si è presentato ad un pranzo di solidarietà promosso da un’associazione che si occupa di malati oncologici.