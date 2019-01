Nasce la “Amalfi Series”, orologi di lusso firmati “De Rijke” ispirati alla Costiera

La società olandese “De Rijke” ha appena reso nota la nuova serie di orologi di lusso ispirati alla Costiera Amalfitana. In particolare, la serie si ispira ad Amalfi e prende il nome di “Amalfi Series”. Come si legge, l’Amalfi Series One è il primo tentativo della De Rijke di creazione di un orologio orientato alla “guida”. Questa particolare serie, infatti, immagina una fuga romantica per la scenografica Costiera Amalfitana in Italia.

“L’orologio è stato progettato pensando a questa prospettiva, ogni aspetto dell’orologio è stato una battaglia tra forma e funzione e la perfetta simbiosi di questi due. Per questa versione specifica, la One S, questo ha portato a un design che comprende, tra le altre cose, un quadrante grande per una maggiore leggibilità. Una custodia girevole a 90 gradi; l’orologio sotto un angolo di 45 gradi e indossato sotto il polso risulta in alta leggibilità durante la guida. Con l’orologio indossato sotto un angolo di 90 gradi e una lunga cinghia potrebbe persino essere indossato sulla gamba”.