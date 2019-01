Napoli. Storia commovente, una donna vive in assoluta povertà per aiutare 30 cani

Nella Città Metropolitana di Napoli, più precisamente a Sant’Antonio Abate, una signora è stata costretta ad uno sfratto lo scorso 20 settembre ed è stata mandata a vivere in strada. Lavorava regolarmente e possedeva una casa nella quale cresceva suo figlio insieme a dei cani ma ad un certo punto tutto si è spezzato: al momento della sua richiesta, reiterata nel tempo, al proprietario dell’abitazione in cui risiedeva, di provvedere ad effettuare dei lavori in quanto c’erano continuamente perdite d’acqua ed infiltrazioni, la povera donna è stata sbattuta fuori. Al momento vive in una roulotte situata in un pezzo di terreno insieme ai suoi 30 cani che le danno affetto. Sono state davvero poche le persone che l’hanno aiutata e che continuano a farlo. Una storia profondamente ingiusta dal punto di vista sociale che ha visto la signora passare dalla parte della ragione alla parte del torto, senza un motivo preciso. Nel frattempo ha deciso di vivere la sua vita dedicandola anche ai cani randagi, che le fanno compagnia. Foto di repertorio.