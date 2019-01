Napoli-Sorrento: Oggi sciopero dei trasporti pubblici

Oggi in diverse città d’Italia ci sarà lo sciopero dei trasporti pubblici, in particolare in molte grandi capoluogo come Napoli, Milano, Roma e Torino.

Anche la circumvesuviana ha preso parte a questo sciopero, infatti dalle 9 di questa mattina alle 13 di questo pomeriggio, il servizio non è garantito.

Lo sciopero avrà diverse forme e orari: a Milano mezzi fermi nell’intervallo 8.45-12.45, a Venezia 10-13, a Bologna 10.30-14.30, a Firenze 17-21, a Napoli 9-13, a Bari 8.30-12.30, a Palermo 9-13.

I sindacato sottolineano: “Sono esclusi dallo sciopero i trasporti pubblici di Torino e Roma, in ottemperanza del principio di rarefazione oggettiva che garantisce un intervallo di tempo tra uno sciopero e l’altro nello stesso bacino di utenza e di Genova, vista la situazione straordinaria della viabilità, a seguito del crollo del Ponte Morandi”.

A proclamare lo sciopero sono unitariamente Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna, “a seguito delle proposte europee di modifica peggiorativa dei regolamenti 561/06 sui tempi di guida e di riposo e 1073/2009, che liberalizza il mercato dei servizi di trasporto passeggeri, svolto con autobus e pullman nell’Unione europea”.