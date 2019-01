“Senza Confini” Whitout Borders è la mostra fotografica di due giovani della Penisola Sorrentina: Tere Tpgda (Teresa Emanuela Leone), fotografa da tradizione familiare consolidate, il padre Donato Leone è un noto fotografo metese, e Skypeps (Giuseppe Armellino), laureato all’Accademia di Belle Arti a Napoli specializzato in fotografia, di Sant’Agnello. I due hanno trovato nella simbologia di una terra “Senza confini” anche affettivi, inteso nell’apertura verso il prossimo, anche per i migranti, tema quanto mai attuale oggi. “Abbiamo trovato un collante nell’amore in generale come tema di questa mostra – dicono gli autori – un’apertura senza confini verso il nostro prossimo, che può essere chiunque, un migrante come una persona cara o in difficoltà, senza distinzioni, senza confini… E anche la passione per l’arte in tutte le sue forme”. La mostra dal 25 gennaio a Napoli Ad Ovo Bottega d’ Arte e Bellezza in Via Vincenzo Bellini 17 e sarà inaugurata con una performance musicale di live music della band Res con il cantante Gennaro Vinaccia di Piano di Sorrento.