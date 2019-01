Articolo di Maurizio Vitiello – Incontro con Alferio Spagnuolo alla Libreria Raffaello di Napoli.

Giovedì 24 gennaio 2019, alle ore 18.00, presso la libreria Raffaello in via M. Kerbaker, 35, al Vomero – Napoli, sarà presentato il romanzo “Soave, innocente filastrocca di morte” di Alferio Spagnuolo (Robin Edizioni).

All’incontro con l’Autore interverranno Domenico Di Marzio, Annella Prisco e Tania Sabatino.

Letture di Mariarosaria Riccio.

Evento a cura della bravissima coordinatrice Monica Florio.

Ecco una breve scheda sul libro:

In una Napoli caotica è ambientata la seconda avventura di Giulio Salvati e della sua squadra del commissariato di Montecalvario.

Un importante architetto viene ritrovato senza vita nel suo studio, trafitto da un pugnale medioevale.

L’unico indizio è la filastrocca scritta su un biglietto celato nella bocca del defunto: «Quattro cavalieri correan a cavallo. Sulla strada incontraron l’ombra di un viandante. Un cavaliere per gioco lo colpì ma il viandante per davvero morì. Quattro cavalieri correan a cavallo. Sulla strada incontraron l’ombra di un mendicante. Lui non per gioco colpì e il cavaliere assassino morì.»

Coadiuvato dall’ispettrice Nadia Morelli e dall’ispettore Gegè De Angelis, Giulio Salvati indaga setacciando i vicoli dei Quartieri Spagnoli in cui, tra gioco d’azzardo e ricatti sessuali, appostamenti e inseguimenti, riuscirà a trovare la chiave per ricostruire il passato e l’inquietante segreto nascosto dietro la sequenza di episodi apparentemente inspiegabili.

Ecco una breve bio-scheda sull’autore:

Alferio Spagnuolo (Napoli, 1963) ha esordito nel 1987 con il romanzo “Nucleo impenetrabile” (Società Editrice Napoletana), scritto in coppia con il poeta, nonché padre dell’Autore, Antonio Spagnuolo.

Con quest’ultimo ha pubblicato nel 2006 “L’ultima verità” (Kairòs Edizioni) con la prefazione di Maurizio De Giovanni.

Un suo recente racconto è stato inserito nell’antologia, curata dallo scrittore Cristiano Armati, “All’improvviso in un giorno qualunque” (Giulio Perrone Editore, 2011).

Per le Edizioni Robin è apparso il noir “Il mistero del giglio scarlatto” (2016), primo caso del Commissario Giulio Salvati.

Info:

“Soave, innocente filastrocca di morte” di Alferio Spagnuolo

Robin Edizioni, 2018

Collana I luoghi del delitto

pp. 288, euro 12.00

Per contatti:

monica_florio@libero.it

Da seguire.

Maurizio Vitiello