Napoli: Per la prima volta insieme Gigi D’Alessio e Nino D’Anelo in concerto

Per la prima volta nella loro carriera Gigi D’Alessio e Nino D’Angelo si esibiranno in concerto insieme sul palco per una grande festa della musica il 21, 22 e 23 giugno prossimi a Napoli all’Arena Flegrea.

A spiegare la decisione sono stati proprio i due artisti:”Abbiamo scelto queste date perché oltre ad essere la festa della musica, il 21 giugno è anche il compleanno di Nino e l’onomastico di Gigi. Avendo tanti parenti con una grande famiglia, abbiamo pensato di annunciare direttamente tre date”.



Due artisti legati da una lunga amicizia quasi trentennale, ma da sempre considerati quasi “nemici”.

Ad accompagnarli una super band formata dai musicisti di entrambi, con: Alfredo Golino alla batteria, Giorgio Savarese e Lorenzo Maffia alle tastiere, Roberto D’Aquino al basso.

Maurizio Fiordiliso e Pippo Seno alle chitarre, Agostino Mennella alla batteria, Massimo Gargiulo alle tastiere e pianoforte, Guido Russo al basso, Mimmo Langella e Franco Ponzo alle chitarre, e la vocalist Milly Ascolese.