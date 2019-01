Napoli: Esplosione nella pizzeria di Gino Sorbillo – Foto e Video

Bomba devasta la pizzeria Sorbillo.

E’ stata una notte da incubo nel centro storico di Napoli, una forte esplosione, provocata da un ordigno, ha devastato la pizzeria Sorbillo in via dei Tribunali. All’interno del locale, chiuso al pubblico, c’era un dipendente del locale scampato alla furia devastatrice della bomba, che ha provocato ingenti danni soprattutto alla parte esterna del locale. Il proprietario, Gino Sorbillo, è corso sul posto per constatare i danni e per poi commentare amaramente: “Dopo l’incendio di 5 anni fa adesso arrivano anche le bombe… Mi scuso con tutta la Napoli “buona”, l’Italia “buona” e con tutte le persone che vivono onestamente perché certi avvenimenti così forti ed eclatanti fanno cadere le braccia e demoralizzano la società. Sono stato nell’Arma dei Carabinieri ed ho scelto di fare il Pizzaiolo perché amo troppo la mia città e la amerò per sempre. La Napoli “sana” è sempre nel mio cuore”.

MOBILITAZIONE

“Il boato si è sentito forte. Una notizia che fa male, che descrive Napoli nel suo aspetto più truce, più insopportabile, più odioso. Tra poche ore la città si sveglierà con una notizia che rimbalzerà su tutti i giornali e noi ancora una volta dovremo interrogarci sulla presenza vera dello Stato nei nostri territori. Serve ogni misura di contrasto possibile. Bisogna mobilitarsi”. Questo il commento della Delegata all’Autonomia della città di Napoli Flavia Sorrentino.

Tanti i messaggi di solidarietà e conforto nei confronti di Gino Sorbillo, da parte delle autorità e di cittadini comuni, che invitano il pizzaiolo a non mollare.

Fonte: NapoliToday