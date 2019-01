Napoli. Casa di Rita. Cafè Philo. “Il disagio” secondo Berardo Impegno.

Segnalazione di Maurizio Vitiello – “Il disagio” secondo Berardo Impegno per Cafè Philo a Napoli

Info:

data 5 febbraio 2019

Ospite:

Berardo Impegno

Titolo della lectio:

Fenomenologia e vissutezza. Il disagio nel contemporaneo.

L’Action Painting e la musica jazz [_Momenti

della musica] sono due contributi d’immensa

portata che l’America ha dato alla civiltà

moderna; strutturalmente, sono molto simili.

Il jazz è musica senza progetto, che si compone

suonando; e rompe tutti gli schemi melodici

e sinfonici tradizionali come l’Action

Painting rompe tutti gli schemi spaziali della

pittura tradizionale. Nel groviglio di suoni del

jazz ogni strumento sviluppa un proprio disegno

ritmico: ciò che li intreccia è l’eccitazione

collettiva dei suonatori, l’ondata che sale

dal fondo dell’inconscio e porta al colmo del

parossismo. È come nei cori religiosi dei negri

americani: ciascuno grida la propria fede e la

propria furia, e ogni voce è dissonante dalle

altre, ma proprio da questa dissonanza straziante

nasce il ritmo di una coralità lacerata.

Così, nel contesto di un quadro di Pollock,

ogni colore sviluppa il proprio ritmo, porta alla

massima intensità la singolarità del proprio

timbro. Ma come il jazz più che un’orchestra è

un insieme di solisti che si apostrofano e

rispondono, si stimolano e rilanciano l’un con

l’altro, così il quadro di Pollock appare come

un insieme di quadri dipinti sulla medesima

tela, e i cui temi s’intrecciano, interferiscono,

divergono, tornano a congiungersi in una ridda

delirante. Il jazz è musica negra, dei negri

d’America: sono la miseria e la disperazione

del presente che evocano dal profondo, con

note stridenti di tenerezza struggente e di cupa

minaccia, la memoria ancestrale di un passato

Affinità

strutturali tra

il jazz e

l’Action

Painting