Napoli. All’Ospedale del Mare un paziente muore dopo essersi gettato dalla finestra del quinto piano

Napoli. Choc all’Ospedale del Mare dove, poco prima delle 14 di oggi, un paziente del reparto di Chirurgia Generale, dove era stato ricoverato nella notte tra lunedì e martedì, si è lanciato dalla finestra del quinto piano, da un’altezza di oltre 15 metri. L’uomo è morto sul colpo. Le guardie giurate del nosocomio hanno immediatamente avvisato le forze dell’ordine che sono giunte poco dopo sul posto per effettuare le necessarie indagini. Non si conosce la causa che ha spinto l’uomo al suicidio, ma si sa che non è nuovo a gesti estremi. Il suo ricovero presso l’Ospedale del Mare, infatti, è stato necessario proprio per curare le ferite che si era inferto da solo con un paio di forbici proprio nel tentativo di togliersi la vita.