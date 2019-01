Napoli: Il 27 gennaio presso teatro Lazzari Felici spettacolo “Merone canta Taranto”

Riceviamo e pubblichiamo

Comunicato

Domenica 27 gennaio 2019 ore 18:00 in scena al teatro Lazzari Felici (vico Santa Maria dell’Aiuto, 17 – 80132 Napoli) lo spettacolo di Antonio Merone “Merone canta Taranto”, in collaborazione con la Fondazione Nino Taranto.

Nell’ambito della rassegna teatrale, musicale e culturale “Finestre su Napoli”, a cura di Diego Macario, sarà proposto uno spettacolo dedicato alla grande figura di Nino Taranto. Antonio Merone, insieme all’attore Carmine Beneduce e al maestro Giovanni Sepe, ripercorrerà il mondo delle “macchiette” del grande interprete napoletano, dalle “canzoni di giacca” a quelle da “dicitore”. Non solo musica, ma anche divertentissimi sketch resi noti dal grande Nino Taranto ed interpretati da Antonio Merone.

Prenotazione obbligatoria al 081 1952 6964 – 339 53 09 129

