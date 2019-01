Napoletani rispondono ai cartelli di Pordenone: “Per stare puliti non abbiamo bisogno di avvisi, mica siamo a Pordenone, siamo a Napoli”

Napoli. Non si è fatta attendere la riposta dei napoletani ai cartelli comparsi qualche giorno fa su tre cassonetti dei rifiuti in una via residenziale di Pordenone nei quali si leggeva: “Lasciare pulito, non siamo a Napoli: civiltà significa rispetto della città in cui si vive”. Dopo un primo momento di rabbia ed indignazione il popoli di Napoli ha fatto valere la propria tradizionale ironia ed ha contrattaccato con dei cartelli sui cassetti dei rifiuti della città, utilizzando la seguente frase: “… Noi per stare puliti non abbiamo bisogno di mettere l’avviso … mica siamo a Pordenone, siamo a Napoli…”. Non c’è che dire, Napoli batte Pordenone 1 a 0 e lo fa alla grande.