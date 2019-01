NA 25/1/19 presso teatro Salone Margherita replica dello spettacolo “Napoli & il Cafè Chantant”

Riceviamo e pubblichiamo

Comunicato

Replica straordinaria del cafè chantant al Gran Salone Margherita, spettacolo “Napoli & il Cafè Chantant” a cura della compagnia teatrale “Era Napoli”

Dopo il gran successo di pubblico e critica di sabato 19 gennaio, la compagnia teatrale di varietà “Era Napoli” di Carmine Imbimbo e Andrea E. Costigliola, sarà nuovamente in scena con lo spettacolo “Napoli & il Cafè Chantant” venerdì 25 gennaio 2019 ore 20.30 al Gran Salone Margherita di via Santa Brigida 65

Lo spettacolo, per chi ancora non lo conosce, ha l’intento di far rivivere al pubblico le atmosfere, i colori e le tradizioni della “Napoli” di una volta, ripercorrendo i momenti più esilaranti dell’avanspettacolo e del Caffè Chantant in un susseguirsi di scenette comiche, balletti, macchiette e momenti musicali, con abiti in stile ‘epoca della “belle époque”.

In una location ricca di storia, il pubblico assisterà e sarà partecipe, assieme agli interpreti, ad uno spettacolo brillante ma soprattutto elegante.

La serata, con cena prima dello spettacolo, è curata dalla direzione artistica di Angelo Santomo che proporrà, inoltre, un ricco buffet ai partecipanti.

In scena gli attori cantanti: Carmine Imbimbo, Marilù Armani e Diego Macario

Arrangiamenti musicali a cura del m° Raffaele Marzano; coreografie a cura di Rita Barruffo; corpo di ballo: Nunzia Minale, Silvia Ronga, Alessandra Chiacchio; costumi: Era Napoli

Sabato alla prima, hanno applaudito ed apprezzato lo spettacolo: il giornalista Ermanno Corsi, l’artista Francesco Merola, figlio ed erede naturale del padre Mario Merola, l’artista Marianna Mercurio e l’avvocato Angelo Pisani.

Per ci non conosce lo storico Gran Salone Margherita, è una sala di altissimo valore culturale; inaugurata nel 1890, ancora oggi è un salotto nel cuore di Napoli nato sulla scia dei primi “cafè chantant” parigini del Moulin Rouge, simbolo della “Belle Epoque” italiana. Frequentatori abituali dell’epoca: Leopoldo Fregoli, Ettore Petrolini, Raffaele Viviani e tanti altri artisti di fama internazionale. Ad oggi, divenuto anche ristorante e pizzeria, oltre a spettacoli di gusto, vuol divulgare, al pubblico partenopeo e turistico, anche le tradizioni culinarie prettamente napoletane.

Prenotazione obbligatoria, fino ad esaurimento posti a sedere Tel 0815514154 – Cell 3662506981

