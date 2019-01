NA 19/1/19 presso Gran Salone Teatro Margherita sarà presentato “Napoli & il Cafè Chantant”

Riceviamo e pubblichiamo

Diego Macario, in stretta collaborazione con la compagnia teatrale di varietà “Era Napoli” di Carmine Imbimbo e Andrea E. Costigliola che ha esordito alcuni anni fa, presso lo storico Gran Caffè Gambrinus di Napoli, presenta lo spettacolo

“Napoli & il Cafè Chantant”

Lo spettacolo, che andrà in scena sabato 19 gennaio 2019 al prestigioso e storico Gran Salone Margherita (via S. Brigida 65/66 – 80132 Napoli), ha l’intento di far rivivere al pubblico le atmosfere, i colori e le tradizioni della “Napoli” di una volta, ripercorrendo i momenti più esilaranti dell’avanspettacolo e del Caffè Chantant in un susseguirsi di scenette comiche, balletti, macchiette e momenti musicali, con abiti in stile ‘epoca della “belle époque”.

In una location ricca di storia, il pubblico assisterà e sarà partecipe, assieme agli interpreti, ad uno spettacolo brillante ma soprattutto elegante.

La serata cena-spettacolo, è curata dalla direzione artistica di Angelo Santomo che proporrà, inoltre, un ricco buffet ai partecipanti nel corso della serata

In scena gli attori cantanti: Carmine Imbimbo; Marilù Armani; Diego Macario

Arrangiamenti musicali a cura del m° Raffaele Marzano; coreografie a cura di Rita Barruffo; corpo di ballo: Nunzia Minale, Silvia Ronga, Alessandra Chiacchio; costumi: Era Napoli

Prenotazioni e contatti: tel. 081 551 4154 – cell. 366 250 6981

