Muore a 36 anni per un solo mal di pancia

Aveva davanti a sé tutta una vita da vivere: speranze e sogni che non si realizzeranno mai perchè la sua vita è stata duramente stroncata improvvisamente. A settembre erano fissate le date delle nozze, un matrimonio figlio di un lungo fidanzam che però non avrà mai luogo.Una casa arredata per accogliere una futura famiglia ma che non sarà mai vissuta. Una vita spezzata. Incubo e strazio, dolore per chi resta. Anna Siena, 36 anni, se n’è andata per sempre. Ieri mattina nella rianimazione del Vecchio Pellegrini. Le circostanze cliniche che hanno portato alla tragedia non sono tutte da chiarire. Si dovrà attendere l’esito dell’autopsia per conoscere le cause del decesso. Per ora per i familiari di Anna Siena c’è solo rabbia e disperazione.