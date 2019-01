MSC Magnifica parte per il World Cruise 2019 con al Comando Marco Massa

La prima MSC World Cruise è partita da Genova il 5 gennaio 2019, un vero e proprio giro del mondo attraverso molti continenti in 119 giorni! Il comandante è un nostro concittadino della Penisola Sorrentina, Marco Massa, più precisamente di Piano di Sorrento, come anche altri ufficiali.

L’itinerario è diviso in tre segmenti. Prima MSC Magnifica attraverserà l’Oceano Atlantico per visitare i Caraibi, attraversare il Canale di Panama ed esplorare l’America Centrale toccando anche San Francisco.

Nel secondo segmento, gli ospiti esploreranno prima l’Oceania e poi le isole Hawaii. Dopo le soste a Tahiti, Bora Bora e Fiji, la nave raggiungerà la Nuova Zelanda, per poi fermarsi nelle iconiche città australiane di Sydney e Melbourne.

L’ultimo segmento esplorerà l’Oceano Indiano, visitando Singapore, Malesia, Thailandia e Sri Lanka, ma non prima di aver trascorso due giorni nelle magiche Maldive. Il passaggio attraverso il Canale di Suez ci porterà poi in Oman, negli Emirati Arabi Uniti e in Giordania, prima di tornare nel Mar Mediterraneo.

Oltre all’eccezionale ospitalità a bordo, la crociera include alcuni preziosi extra, tra cui 15 escursioni e un pacchetto bevande durante i pasti.

Gli ospiti di questa crociera speciale riceveranno a bordo una serie di materiali dedicati tra cui un diario di viaggio, una rivista turistica così come dei video con i dettagli delle loro destinazioni.

L’intero viaggio sarà pubblicizzato sui social media da una selezione di famosi blogger di viaggi, che prenderanno parte a una “staffetta influencer” per raccontare la prima MSC World Cruise.

In più, per assicurare un indimenticabile viaggio culinario, 9 chef di fama internazionale daranno il proprio contributo per una cena gourmet e durante questo pasto unico, gli chef incontreranno gli ospiti.

A bordo non mancherà un programma di intrattenimento di livello mondiale che sarà completato da ambiziosi giochi a squadre e quiz su temi globale, nonché una vasta gamma di attività per arricchire l’esperienza della crociera, molte delle quali relative alle destinazioni visitate, come lezioni di lingua e lezioni di ballo con artisti professionisti provenienti da tutto il mondo.

Tutto ciò si aggiunge a un’esperienza irripetibile, un viaggio in tutto il mondo destinato a creare ricordi meravigliosi.