E’ morto l’immunologo di fama mondiale Fernando Aiuti, probabile suicidio

Una triste notizia per il mondo intero in quanto era un immunologo di fama mondiale, fondatore dell’Anlaids (Associazione Nazionale per la lotta contro l’AIDS). Si tratta di Fernando Aiuti, era ricoverato al policlinico Gemelli, ma stando alle ultime notizie non si tratterebbe di morte “naturale” ma di un suicidio. La Procura di Roma ha immediatamente aperto il caso ed è andata ad effettuare un sopralluogo in ospedale. Tra l’altro venne eletto, come capolista nel 2008, nelle file del Pdl in Campidoglio.