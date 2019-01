E’ morto Antonio Valiante, lutto nella politica in Campania e Cilento. Il ricordo del sindaco di Minori Andrea Reale

E’ morto Antonio Valiante, lutto nella politica in Campania e Cilento. Il ricordo del sindaco di Minori in Costiera amalfitana Andrea Reale

Caro Antonio, mi permetto di chiamarti per nome perché per me sei stato quasi un secondo padre, e non solo in politica. E’ stato il tuo esempio, appunto, ad avvicinarmi all’impegno politico, quell’urgenza di fare qualcosa per il mio paese, per gli altri, che tu hai mostrato col tuo lavoro svolto con modestia e dedizione per il bene della collettività. Il tuo riferimento è stato un modello, una guida per me e tanti altri giovani che hanno seguito i tuoi valori: l’onestà, la disponibilità verso gli altri, il profondo senso della giustizia, la grandissima professionalità e l’indubbia competenza politica. Insieme ai giovani che hanno creato il “GustaMinori”, ti abbiamo conosciuto quando già eri un amministratore esperto, però ti abbiamo da subito considerato come uno di noi, un amico con cui condividere passioni e mete comuni. Quando sei diventato il vice-presidente della giunta regionale guidata da Antonio Bassolino, ho apprezzato in pieno il carisma, il fascino che da te promanava, dalla tua tempra, dal tuo equilibrio di democratico cristiano autentico, fermo nei principi e deciso nei comportamenti. La tua coerenza è stata per me una lezione di vita: in politica e in qualsiasi contesto non si può vincere sempre, ma ciò che conta è credere nelle proprie idee e conoscere i propri limiti, restando ancorati alla realtà attraverso il contatto con le persone. Rispondevi sempre ad ogni sollecitazione, eri disponibile a tutte le iniziative, anzi eri tu a spronarci nel progettare, nell’alimentare l’impegno sociale e politico. Caro amico Antonio, te ne vai e ci lasci più poveri e più soli, ma con la certezza di aver avuto come maestro un grande amministratore e un grande uomo, attento alla realtà nazionale quanto ai bisogni quotidiani dei singoli cittadini. La tua umanità era e rimane un modello, ci ha sorretto nell’assunzione di responsabilità pubbliche improntandole ai principi etici ed alla libertà, il tuo ricordo resterà indelebile e la tua memoria non smetterà di guidarci nel cammino, quale che sia.

Il Sindaco

Andrea Reale

E’ morto poco dopo le 19 di oggi, lunedì 7 gennaio, Antonio Valiante (Cuccaro Vetere 22 marzo 1939), politico cilentano di lungo corso. Era ricoverato da circa una settimana presso l’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania nel reparto di rianimazione, a causa di una broncopolmonite. Questa mattina un peggioramento del quadro clinico e quindi il decesso, avvenuto per un edema polmonare e sopraggiunte complicazioni cardiache. Aveva 79 anni.

Personaggio di spicco della politica cilentana fu eletto deputato nella XII legislatura (15 aprile 1994 – 8 maggio 1996) con il Partito Popolare Italiano, formazione erede diretta della Democrazia Cristiana per la quale svolse anche il ruolo di segretario regionale dal 1997 al 2000. Dal 2005 al 2008 fu vicepresidente della giunta regionale campana, allora guidata, nel secondo mandato, da Antonio Bassolino e assessore al bilancio della stessa. Precedentemente, dal 1985 al 1990, fu prima consigliere comunale e poi sindaco di Cuccaro Vetere nelle fila della DC. E’ stato anche consigliere di amministrazione Enit, presidente della comunità montana Lambro e Mingardo, fondatore della società “Il Cilento srl”, presidente dell’USL Vallo della Lucania, presidente Cesvic, presidente Uncem Campania, presidente Rotary Club Vallo della Lucania – Cilento, presidente consiglio d’amministrazione del Consorzio dei Comuni per gli Acquedotti del Cilento e del Vallo di Diano, Consigliere di amministrazione Ato, segretario campano del PPI, vicepresidente della CRPM.

Aveva due figli: Diego e Simone, quest’ultimo eletto deputato nella XVII legislatura con il Partito Democratico.

Tantissimi i messaggi di cordoglio provenienti dal comprensorio del Cilento e Vallo di Diano ma anche dall’intera Regione Campania.

Camera ardente nell’aula magna dell’ospedale San Luca di Vallo della Lucania per Antonio Valiante deceduto ieri in serata (leggi qui). La salma resterà presso il nosocomio vallese fino alle 10:00 di domani 8 gennaio. Successivamente sarà trasferita a Cuccaro Vetere dove alle 15:00 saranno celebrati i funerali nella chiesa madre.

Intanto sono tantissimi i messaggi di cordoglio già pervenuti dai rappresentanti politici: dopo Antonio Bassolino, è intervenuto anche il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli.

“Antonio Valiante ha dedicato l’intera sua vita amministrativa e politica al bene comune -ha detto – Nei tanti e prestigiosi incarichi svolti, a livello locale, regionale e nazionale, ha sempre profuso in modo esemplare competenza, passione civile, tenacia per il progresso della sua terra. Antonio Valiante è stato testimone coerente dei più alti ideali della politica intesa come servizio al bene comune pur nella diversità, sempre leale e rispettosa, delle diverse appartenenze ideologiche e posizioni partitiche”.