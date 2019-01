Vico Equense. “L’ing. Sarno insiste con il lessico e ci fà sapere che tutto è a norma e che ancora non sanno niente dei materiali sversati dopo o durante, finalizzati ad un occultamento – dichiara Pino De Vivo, residente – purtroppo si evince che non doveva uscire la “Conferenza di Servizio” atta solo a mettere una pietra tombale sul misfatto, si direbbe che Ponzio Pilato al signor Sarno Giancarlo gli fa’ un baffo… l’opinione publica capisce che se, legalmente, può anche essere fatto ma, civilmente, moralmente e per salvaguardia della salute publica e della Montagna, se questi sono ancora valori da portare avanti, dovrebbe fare un passo indietro e avviare subito e senza indugio una rimozione con dovute scuse, dei materiali mischiati ad altri pericolosi e metterli da parte, sembra, di organi amministrativi di Vico Equense. Attendiamo smentite e dichiarazioni publiche a riguardo”.