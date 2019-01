Vico Equense. Sembra essersi ingarbugliata la questione dello sversamento sul Monte Faito. “Ci è appena arrivata – dichiara Pino De Vivo, residente – un’altra versione dello scellerato sversamento; adesso dicono che era stato portato il Pietrame delle frane dello scorso novembre di due anni fa in quel luogo, previo un programma di riutilizzo materiali ed è stata scelta quell’area perché “area depressa”, avvalendosi di esami che sembrano non a norma e, sembrano, fuori ai limiti consentiti dal decreto 2017 (10 volte sotto).

Per tutto il resto del materiale, contaminato e scarti di lavorazioni edile etc, fanno sapere che non ne sono a conoscenza ed è da attribuire ad ignoti. Gli ignoti a noi sono ben noti e sono gli stessi che hanno buttato giù i muretti, fino a prove contrarie.

Ma la Conferenza di servizio riportata in basso, a che serviva all’Ing. Giancarlo Sarno? Come e a cosa servono le analisi con una pagina mancante? E non sotto di 10 volte i valori riscontrati?

Ormai la Città Metropolitana non sa più che pesci prendere e qualcuno dovrà rispondere ad un Giudice come diventa un’area adibita a pic-nic ad area “Depressa”, quando vi è anche un parco giochi per bambini a pochi metri (oltre al Campo Sportivo) e di fronte alla famosa area della FESTA DELLA CASTAGNA!”.