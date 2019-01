Vico Equense. “Giudicate voi ecco l’elenco di chi ha firmato – affermaPino De Vivo, residente – per spargere e interrare questa roba al Monte Faito. Guardate attentamente se è possibile giudicare IDONEI questi materiali.

L’Ente Parco all’epoca dello SVERSAMENTO, è stato contattato? Presidente Tristano Francesco Dello JoioRavallese, ha dato lei autorizzazione a questo sversamento? O l’Ente Parco è, diciamo un Ente DECORATIVO? Sono sicuro che lei Presidente si farà garante e fermerà questo scempio con l’aiuto di tutti noi, quelli che amano il Faito, con i fatti.

Chiederemo accesso agli atti – conclude – e protesteremo anche portando questo materiale sotto casa di chi lo ha fatto mettere”.

Saranno quindi interrati i detriti della frana avvenuta nello scorso novembre 2017, con ingenti materiali che si staccarono dai lati della montagna, complice anche gli incendi dolosi della stessa estate, occupando la carreggiata della ex Strada statale 269 del Monte Faito.

Il materiale, in seguito a molta insistenza dei residenti fu rimosso dopo qualche mese, per riaprire la strada (però con l’apposizione dei divieti di transito ad opera della città metropolitana, alla “Porzio Pilato”) e venne accumulato “temporaneamente” in un’area della montagna di proprietà della ex Provincia e della Regione, poco distante dal centro sportivo ed adiacente alla carreggiata, dove è stato lì dimenticato.