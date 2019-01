Il Molleggiato stasera torna in televisione, ma è mistero sul come

Adriano Celentano non ha bisogno di descrizioni, chiunque sa chi è. Ovviamente il ricambio generazionale gli ha tolto un po’ di visibilità dal momento che adesso gli idoli musicali sono altri e la sua musica è “tramontata”, ma fate molta attenzione a darlo per finito perchè in realtà lui non lo è mai. E’ un intellettuale, seppur senza troppi titoli di studio alla mano,ed è altresì un politico, un cantante, un poeta, uno showman, uno sceneggiatore, un attore, un regista, un ballerino. Quando è apparso in televisione ha lasciato sempre il segno per le tematiche politiche affrontate ed è sempre stato al centro di numerose polemiche, ma ricordate che è al centro delle polemiche colui che suscita interesse e che ha il coraggio di esporsi per le proprie idee e combattere per esse. Solitamente chi si distoglie dal tutto non sarà mai al centro di niente proprio perchè vive da disinteressato o vive soltanto nel proprio piccolo e non si interfaccia col mondo esterno, che tra l’altro è la realtà di quello che stiamo vivendo. Dunque non ci sarebbe nulla di male nel farlo, anzi credo sia quasi d’obbligo. E lui lo ha sempre fatto. Ecco perchè tendo a definirlo anche un politico, del resto è sempre sceso in politica e ha provato tramite la musica, la sua arte, a sensibilizzare milioni di persone su tematiche importantissime. Si può essere d’accordo o non d’accordo su quello che dice, come per chiunque altro, ma rispettarlo per quello che è credo sia necessario: un cervello.

Stasera e domani su Canale 5

Stasera e domani(21-22 gennaio) il debutto in prima serata su Canale 5. Il suo ritorno in televisione sarà o non sarà in prima persona? E’ questo quello che si stanno domandando tutti e a cui nessuno saprà dare una risposta precisa. Sappiamo soltanto che sono in corso le prove al teatro Camploy di Verona e che lo spettacolo sarà incentrato su un cartone animato ideato e scritto da lui personalmente. Ci sono state molte indiscrezioni sul fatto se lui sia in città o meno, qualcuno diceva che avrebbe lasciato la città ma queste voci poi sarebbero state smentite subito dopo. Il mistero, comunque, non è soltanto sulla sua presenza ma anche sullo show in sè, a quanto pare lo sta rivoluzionando e rimaneggiando continuamente. Come al solito lui è avvolto nel mistero, non si sa mai cosa combina fin quando non lo vedi. Ma la domanda è: a 7 anni dall’ultima apparizione, anche questa volta lascerà adito alle polemiche del giorno dopo?