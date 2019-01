Minori: Una romantica festa a sorpresa per Antonella. Tanti auguri di buon compleanno!

Riceviamo e Pubblichiamo

Grande gioia a Minori per i 34 anni di Antonella! Il suo compagno Matteo Cobalto, noto sindacalista della zona, ha voluto stupirla con una festa a sorpresa in un locale della cittadina costiera. Tanti gli amici, conoscenti e curiosi giunti in loco per assistere all’evento e la ragazza , visibilmente emozionata, ha ringraziato tutti ,soprattutto il suo compagno, con un bacio ininterrotto che e’ culminato in un applauso da parte dei presenti..

Che sia solo il primo di tanti compleanni insieme, auguri.

Da Antonio Aceto

-Auguri dalla redazione di Positanonews!