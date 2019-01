Minori: Ridiamo la testa al monumento ai Caduti

Minori, Costiera amalfitana . Leggiamo sempre con attenzione, anche critica, ‘o brigante, edito a cura dei giovani di FRATELLANZA MINORESE, degli amici Matteo ed Antonio.

Questa volta dobbiamo fare agli amici un rilievo, dal momento che sul foglio compare un articolo sulla serata culturale (deserta ed organizzata approssimativamente ) riguardo la Grande Guerra.

Noi abbiamo , a parco delle Rimembranze di via magg. Garofalo, un monumento ai CADUTI minoresi che è acefalo (cioè senza la parte superiore.)

Questa stele marmorea era sistemata un tempo sul marciapiede di fronte a Piazza del Popolo e recava in cima un soldato bronzeo con tanto di elmo, lancia e scudo.

Gli eventi tragici successivi portarono alla sottrazione di quel soldato per avviarlo a “fusione” per farne armi da guerra. E va bene! Servì per la Patria.

Ora noi domandiamo a chi di dovere se non sarebbe più bello,patriottico e storico se ripristinassimo quel soldato, non certamente in bronzo, ma in pietra o in marmo. Tutti abbiamo a casa una foto del monumento originale, sbiadita, ma custodita gelosamente: perché non fare un pensierino di commissionarne una da sistemare al suo posto originale?

E’ il caso di pensarci. Quanti come noi che hanno svolto , in tempo di pace, il servizio militare nelle zone della guerra , avrebbero piacere? Tanti.