Minori, Reale: “l’investimento per un tecnico eccellente descritto come uno spreco”

Il sindaco di Minori, Andrea Reale, replica così alle ultime dichiarazioni, avvenute a mezzo stampa, da parte del consigliere del gruppo di minoranza “Progetto Minori”, Fulvio Mormile, in cui dichiara che sono stati notevoli gli esborsi per le prestazioni professionali dell’ingegnere Aristide Marini e “pochi sono stati i risultati in termini di realizzazione dei programmi elettorali messi in campo dall’amministrazione.” Riportiamo qui integralmente la risposta di Reale:

Una realtà capovolta: l’investimento per un tecnico eccellente descritto come uno spreco.

In merito alle dichiarazioni di Fulvio Mormile, che dice di “aver vigilato sulla cosa pubblica nel comune di Minori”, è da respingere con forza il vergognoso attacco all’ingegnere Aristide Marini, in cui l’Amministrazione seguita ad avere incondizionata fiducia. I “pochi risultati” denunciati da Mormile sono i seguenti:

Ristrutturazione istituto scolastico

Rifacimento acquedotto comunale

Rifacimento condotta fognaria

Realizzazione nuovo pontile di attracco

Strada di collegamento frazione Torre e completamento del tratto

Realizzazione monorotaia località S.Gineto

Ristrutturazione depuratore comunale

A tutto questo si aggiungono numerosi ulteriori interventi di minore entità, e soprattutto l’importantissimo apporto per l’approvazione del Piano Urbanistico, nonché l’innovativo e responsabile approccio alle pratiche di edilizia privata. Gli onorari di cui il Mormile si duole sono invece il giusto corrispettivo dovuto a un professionista che ha contribuito in misura determinante allo sviluppo di Minori, della cui scelta l’Amministrazione rimane completamente soddisfatta, e che rifarebbe anche oggi.

Anche per le opere in corso Mormile è fuori bersaglio: le procedure vanno avanti come preventivato, sotto la supervisione dell’architetto Silvana Sibilia in qualità di responsabile e dello stesso ingegnere Marini quale supporto. Gli “innumerevoli contenziosi” cui viene fatto riferimento non sono più di tre, e tutti tesi a difendere le ragioni della collettività. Per citare ancora una volta le parole di Mormile, “in fin dei conti in termini di costi/benefici la figura di Marini ad oggi per il nostro bilancio risulta pendere” ASSOLUTAMENTE A FAVORE DEI BENEFICI.

Mormile ci ripensi: lavori, come noi facciamo da anni, per il bene di Minori, piuttosto che per il male dei suoi nemici personali.

Andrea Reale, per l’intera Amministrazione Comunale di Minori