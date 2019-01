Minori. Rai3 e dintorni. La riflessione di Gaspare Apicella

Minori, Costiera amalfitana. Gaspare Apicella ci invia una sua riflessione sulla trasmissione di Rai Tre Campania nella Città del Gusto della Costa d’ Amalfi

“Dove erano il mosaicista , i maestri di ceramica, il rappresentante del concerto bandistico, l’artista del pennello e della foto, ed altri quando la RAI regionale si è collegata con il lungomare di Minori in una giornata improvvisamente bella ?

Qualcuno avrebbe d ovuto, se non ne era a conoscenza, spiegare al bravo conduttore che parlava, con altro, di città del gusto che per questa parola non si intende solo il gusto della gola ma, e soprattutto, quello del cuore, dell’arte, ecc.

Qulla consueta sequela (consueta perchè sempre la stessa) di apparizione dei soli noti non depone certo favorevolmente alle fortune del borgo di origine romane (Sal de Riso a parte).

Quando l ‘amministrazione comunale (presenti Andrea Reale per il GustaMinori (gastrononia ed arte insieme) e Giuseppe Liuccio per l’Arte,, decise nel corso di un Consiglio Ciomunale all’aperto ad hoc, di dichiarare Minori “città del Gusto”, non intendeva certamente solennizzare solo ndundari, frittura di pesce ed altri elementi culinari,ma riconoscere a Minori il ruolo di capofila (da sempre) dell’arte. Abbiamo il piacere di avere una persona famosissima per l’effetto gola, e ci sta bene; ma le altre nostre cose da vanto sono state dimenticate.

Non pensiamo che il visitatore (di tale si tratta perchè la trasmissiione è a stretto carattere regionale) quindi non il turista, venga a farci visita per altro, oltre la tavola, per cui è sempre opportuno propagandare il lavoro di artisti nostrani, da accoppiare alla tavola.

Bisogna dare il giusto collocamento nel mondo del turismo che conta, unendo il tutto.”