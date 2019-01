A Minori nasce il giornale di informazione “O’ Brigante”

Minori, Costiera amalfitana. Si avvicina la campagna elettorale e Nasce a Minori il giornale di informazione cartaceo, “O’ Brigante”. Il primo numero di dicembre 2018, della “Lettera Circolare Gratuita di Informazione Clandestina” in 8 pagine, è stato distribuito domenica 6 gennaio sul lungomare di Minori dal gruppo consiliare Fratellanza Minorese. Questo giornale nasce con l’intento di “offrire all’uomo libero minorese spunti di riflessione critica”, informando la cittadinanza su tutto ciò che riguarda la vita amministrativa, sociale e politica della Città del Gusto, con un occhio sull’attualità in chiave anti amministrazione Andrea Reale in vista, appunto, del prossimo appuntamento al voto e in questa chiave di lettura nei prossimi mesi ci saranno sicuramente molti fermenti e dibattiti, critiche e polemiche, speriamo però anche proposte e progetti. Ecco la versione digitale da scaricare.