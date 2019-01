Minori, in costa d’Amalfi, ed il quotidiano Avvenire. La presentazione del 1972 e la tipografia a Pompei

La CEI,in occasione dell’apertura della tipografia del Santuario di Pompei alla nascita del quotidiano cattolico Avvenire Sud, organizzò il convegno di presentazione , nell’anno 1972, del quotidiano dei Vescovi. La stampa a Pompei fu fortemente voluta dalla Conferenza dei Vescovi del Sud Avvenire vide la luce a Milano, su desiderio di Montini.nel 1968 dalla fusione di due quotidiani cattolici ,uno di Milano ed uno di Bologna.

Ed il convegno di presentazione dell’edizione del Sud d’Italia fu tenuto, durando diversi giorni, a MINORI (costa di Amalfi) dove confluirono, chiamati dal card,. Benelli, i vescovi del Sud e non.

Minori si animò all’inverosimile, quarantasette anni orsono, in quei giorni, accogliendo una moltitudine di giornalisti che salutavano la nascita in teletrasmissione delle pagine del giornale cattolico.

Il borgo, rispettoso della privacy e consapevole di essere testimone di un evento di grande portata (anche mediatica per la costa) sotto la veste del Vaticano, accolse tutti amorevolmente.

Ed il Vaticano volle ringraziare, oltre i m inoresi, i responsabili della buona riuscita del tutto e quelli della Minori di allora, conferendo il titolo di “Prelato domestico del Papa” al parroco, mons, Andrea di Nardo; di cavaliere al sindaco di Minori Angelo Amorino, e di commendatore a Nicola di Lieto, imprenditore impegnato.

Noi eravamo certi che l’amministrazione comunale di Minori avesse voluto organizzare “qualcosa” per ricordare l’evento alla pari di Pompei dove il giornalista Angelo Scelzo presenta il volume sull’evento. Paolo Ruffini, Marco Tarquinio, MassimoFranco, Ottavio Lucarelli racconteranno alla presenza dell’arcivescovo di Pompei Tommaso Caputo, del sindaco di Pompei Amitrano al santuario di Pompei