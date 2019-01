Minori: Comunicato stampa Assoluzione Mormile del partito “Progetto per Minori”

Minori, Costiera Amalfitana: Riceviamo e pubblichiamo il seguente comunicato del partito Progetto per Minori, la città che sale

Oltraggio, Mormile : Assolto perché il fatto non sussiste

Questo l’epilogo della vicenda che vide Mormile apprendere dagli organi di stampa nel Dicembre del 2016 (comunicato stampa maggioranza) di essere indagato per oltraggio a pubblico ufficiale in seguito ad una denuncia del maresciallo dei vigili urbani di Minori Adele De biase.

Con sentenza n 1997/2018 il giudice Monocratico Giandomenico D’ Agostino visto l art 530 c.p assolve Mormile Fulvio dal reato a lui ascritto perché il fatto non sussiste .

La denuncia nei confronti del leder dell’opposizione giunse nell’ambito dell’ azione di contrasto da lui messa in campo a seguito di infiltrazioni mafiose nella società che gestiva le aree di sosta di Minori e Maiori , e che la vide successivamente costretta ad abbandonare il servizio .

“Questa vicenda rispetto ad altre che mi hanno colpito direttamente , mi addolorò profondamente , per i modi i tempi ma soprattutto per la messa in discussione del mio rispetto per le istituzioni, tanto è vero che il giorno successivo alla conoscenza del procedimento scrissi al maresciallo per chiedere chiarimenti, invitandola a non farsi strumentalizzare dalla politica .Ritengo che oggi

dopo 2 anni ed alla luce delle varie sentenze che mi hanno visto avere ragione su tutti i fronti ,anche in considerazione del momento particolarmente teso, sia un bel gesto da

parte del comando dei vigili urbani e del marsciallo De biase affrontare quel chiarimento.”