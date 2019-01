Minori: Avviso per i cittadini sulla numerazione civica

Il Sindaco Andrea Reale di Minori, rende noto che, per effetto dell’evoluzione tecnologica unitamente alle esigenze di meccanizzazione dell’apparato amministrativo, al fine di un adeguato controllo del territorio si rende necessario procedere ad un allineamento delle banche dati comunali rispetto alle situazioni reali esistenti sul territorio.

A tale scopo, operatori muniti di apposito tesserino vidimato e munito di fotografia nei prossimi giorni opereranno un controllo della numerazione civica, eventualmente apportando modifiche ed

aggiornamenti, e provvederanno a rilevare la proprietà e la conduzione degli appartamenti e dei locali anche commerciali.

La numerazione provvisoria da assegnare in tale sede o già assegnata in precedenza sarà resa successivamente ufficiale con apposita comunicazione agli interessati.

Il personale addetto è tenuto al più rigoroso riserbo sulle notizie di cui verrà a conoscenza.

Nel ricordare infine che gli uffici comunali sono a disposizione per qualsiasi informazione in merito, si confida nella collaborazione della cittadinanza.