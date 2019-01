Minori. Il 13enne Manuel Esposito selezionato per un periodo di prova nell’Under 15 del Milan

Minori, costiera amalfitana. Il 13enne Manuel Esposito, giovane promessa del calcio, è stato selezionato dal Milan durante il raduno ufficiale svoltosi a San Mango Piemonte. Manuel, che attualmente gioca come portiere nell’Assocalcio Terzo Tempo, è stato notato da Angelo Aiello, responsabile scouting dell’Under 15 del Milan, che ha visto in lui grande potenzialità e gi ha quindi offerto di fare un periodo di prova. Un’esperienza importante per il 13enne minorese che potrebbe determinare una svolta importantissima nella sua vita. In bocca al lupo Manuel.