I Millennials amano la Costa d’ Amalfi, fra le mete più ambite al mondo lo dice la rivista di settore «Elite Daily» dedicata proprio alle donne del nuovo millennio.

Caratteristica distintiva dei Millennials è proprio la voglia di viaggiare: hanno sempre una valigia pronta e il passaporto a portata di mano. Ebbene l’Elite Daily ha stilato proprio una classifica delle mete da visitare proprio dai Millennials.

Al primo posto della classifica c’è New York, ed in particolare Brooklyn che vanta luoghi artistici unici al mondo. Per raggiungerlo basta attraversare l’omonimo ponte e passeggiare per i quartieri accoglienti fiancheggiati da edifici in pietra rossa. Al secondo posto Salt Lake City, Utah. Questa città potrebbe non essere così dinamica come New York, ma ha un fascino unico e una bellezza naturale. Appena fuori dalla città ci sono tanti parchi nazionali e statali da visitare assolutamente.

Al terzo posto New Orleans, in Louisiana, città dai palazzi dai colori pastello e del cibo squisito nonché patria del jazz. Segue al quarto posto Lagos, in Portogallo con le spiagge che si estendono a perdita d’occhio e i ristoranti caratteristici. Qui si può fare un giro in barca intorno alle grotte e tra le grandi formazioni rocciose, o semplicemente godersi il sole e le vedute dalla sabbia.

Al quinto posto la nostra Costiera Amalfitana con la sua bellezza disarmante, i borghi incantevoli, il mare, e poi la gastronomia con la pasta fatta in mano e i gelati al profumo di limone. Per un viaggiatore Millennials una vacanza in Costiera Amalfitana è un sogno che si avvera. Segue Nizza, in Francia, con la sue spiagge e i ristoranti sul mare che servono prodotti locali.

Foto Dronestagram di Quentin P.

Segue ancora Bali, in Indonesia, una delle destinazioni che Julia Roberts visita in Eat Pray Love , luogo da sogno in cui la gente dondola sulle corde e nuota in baie nascoste. La verità è che Bali è super economico anche se il volo per arrivarci è lungo e può essere costoso se non lo prenotato anticipo.

All’ottavo posto Melbourne, in Australia, città affollata e animata come New York City con mercati e bar sui tetti dei grattacieli. All’ultimo posto Tokyo, in Giappone, città moderna e piena di vita ma anche ricca di tradizioni millenarie.