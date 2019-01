MILAN – NAPOLI VINCERE PER UN GRANDE FUTURO – GIMAX

IL NAPOLI CERCA LA PRIMA VITTTORIA IMPORTANTE

Il quarto di finale di Coppa Italia di questa sera (ore 20.45) oppone due dei migliori portieri della nuova scuola italiana. Da un lato Donnarumma, tornato in versione “Super Gigio”, trafitto nell’anno solare 2019 solo da Cristiano Ronaldo in Supercoppa. Dall’altro Alex Meret, fortificato dopo gli infortuni delle ultime stagioni, che da Udine al San Paolo sta ripercorrendo i passi di una leggenda come Dino Zoff.

NEL MILAN – Questa dovrebbe essere la sera del debutto da titolare di Piatek. I segnali dopo l’ingresso di sabato scorso hanno convinto Gattuso a lanciarlo dall’inizio, magari con una staffetta a partita in corso con Cutrone. Dovrebbe essere questa l’unica variazione rispetto alla formazione che ha iniziato l’anticipo di campionato. A destra Calabria parte favorito su Abate, che dovrebbe iniziare in panchina essendo anche l’unica alternativa ai due centrali Musacchio e Romagnoli.

NEL NAPOLI – Ancelotti, invece, dovrebbe applicare un turnover più deciso rispetto alla gara di sabato. Fuori Albiol e Hysaj, dietro spazio a Maksimovic e Ghoulam. A centrocampo, nel flessibile 4-4-2 di partenza, in mezzo dovrebbero agire Hamsik(favorito su Diawara) e Allan, con Fabian Ruiz più largo a sinistra. Davanti Insigne, Milik e Mertens si giocano due posti da titolare.

Segui Milan-Napoli in diretta alle 20,45

LE PROBABILI FORMAZIONI – Ecco i probabili 22 in campo a San Siro

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Bakayoko, Paquetà; Suso, Piatek, Calhanoglu. Allenatore: Gattuso

NAPOLI (4-4-2): Meret; Malcuit, Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam; Callejon, Allan, Hamsik, Fabian Ruiz; Insigne, Milik. Allenatore: Ancelotti

ARBITRO: Giacomelli di Trieste

DIRETTA TV MILAN – NAPOLI: Rai1, ore 20.45