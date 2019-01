L’Italia, in queste ore e nelle prossime, si ritroverà nella morsa del gelo. Le correnti che stanno giungendo sono di origine polare. Il clima risulta essere abbastanza rigido anche se il gelo si sta distribuendo in modo difforme in tutta Italia, quindi ci saranno zone maggiormente colpite e zone colpite in modo nettamente inferiore. Al sud, ed in particolare sulla nostra regione, il freddo colpirà proprio nelle ore diurne, mentre in quelle notturne, paradossalmente, si manifesterà molto di meno in quanto di notte ci sarà una maggior copertura nuvolosa che non permetterà alle temperature di scendere troppo. Nei prossimi giorni le correnti gelide non si ritireranno, anzi aumenteranno anche al sud. Previsti, dunque, venti molto freddi che andranno a colpire le zone più disparate. Le temperature potrebbero scendere perfino a -2/-3 gradi, almeno fino a Sabato, mentre dalla prossima settimana ci sarà un attenuamento del freddo dove il clima risulterà essere sicuramente meno rigido. Tuttavia non sono previsti fenomeni temporaleschi, il clima si manterrà tra il nuvoloso, il parzialmente nuvoloso con sprazzi di sole.