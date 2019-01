Meta , Tito pronto a ricandidarsi con tutti gli ex assessori. Contro un asse Trapani – Maresca?

Meta di Sorrento. Le ultime voci sono le stesse dell’anno scorso, Peppe Tito, inchiesta o no del Tribunale di Torre Annunziata, si ricandida a sindaco con tutti gli assessori uscenti. Antonella Viggiano si è tirata fuori, altri pure, il gruppo di Antonelli lo appoggerà apertamente, frutto del lavoro di “convergenze” parallele di questi anni con tutti i suoi possibili avversari, salvo uno. L’ex sindaco Paolo Trapani, segretario del PD, è rimasto l’osso duro del sindaco e Graziano Maresca potrebbe essere l’uomo col quale fare un asse . Infatti Maresca non si è tirato indietro e continua a seguire con attenzione la politica metese come andrà a finire?