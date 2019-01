Meta, sospesa procedura per rilascio delle licenze NCC

Sono state sospese le procedure per il rilascio delle licenze NCC nel Comune di Meta. E’ una determina della stessa amministrazione pubblicata nella giornata di ieri sull’albo pretorio a comunicare il tutto. Era prevista l’assegnazione di ben 17 licenze per Noleggio Con Conducente, ma ora è tutto bloccato. Stando a quanto si legge, la graduatoria, che era già completa e pronta, avrà durata triennale.

Si legge come è stato deciso di “sospendere la procedura per il rilascio delle autorizzazioni ai vincitori del concorso per titoli ed esami per l’assegnazione di n. 17 autorizzazioni a carattere stagionale (1 marzo – 31 ottobre) per il trasporto pubblico non di linea mediante servizio di noleggio con conducente svolto con autovetture fino ad un massimo di nove posti compreso il conducente, fino ad acquisizione di parere/circolare da parte del competente Ministero, in risposta ad apposito quesito da inviare, o, comunque, fino alla piena operatività dell’archivio informatico pubblico nazionale delle imprese titolari di licenze taxi ed autorizzazioni servizio di noleggio con conducente effettuato con autovettura, motocarrozzetta e natante da istituire presso il Centro elaborazione dati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro un anno dalla data di entrata in vigore del D.L. 143/2018”.