Meta Sorrento, ecco i tre vincitori del concorso per vigili e tutti i nomi della graduatoria . Siamo a pochi mesi dal voto nella cittadina della Penisola Sorrentina e l’amministrazione di Peppe Tito procede con vari atti . Ecco quindi l’assunzione di Tre Vigili Urbani . Il concorso è stato realizzato

“Visto che con delibera G.C. n. 36 del 28.2.2018, successivamente modificata con delibere di G.C. n. 112

del 06.06.2018 e 133 del 29.6.2018 veniva, tra l’altro, approvato il fabbisogno triennale del

personale 2018/2020;

che la suddetta deliberazione giuntale prevedeva, tra l’altro, per l’anno 2019 la copertura a tempo

indeterminato part-time verticale al 50% di n. 3 posti di Vigile Urbano Cat. C da assumere mediante

concorso pubblico;

che è stato espletato, con esito negativo, il procedimento obbligatorio ex art. 34 bis D.Lgs. 165/2001

e s.m.i.

che è stata successivamente effettuata la procedura di mobilità di cui all’art. 30 D.lgs. 165/2001 e

ss.mm.ii., con esito infruttuoso, giusta determina n. 423 del 2.7.2018

che il Comune, avendo espletate tutte e due le procedure di mobilità previste dalla normativa

vigente, ha provveduto all’avvio della procedura concorsuale;

che con determina n. 444 del 12.7.2018 veniva approvato il bando di concorso pubblico per titoli ed

esami per la copertura a tempo indeterminato part-time verticale al 50% di n. 3 posti di Vigile

Urbano Cat.C presso il Dipartimento 3;

che in data 7.8.2018 veniva pubblicato per gg.30 il bando di concorso e l’estratto secondo quanto

stabilito con la suddetta determina 444/2018;

che nei termini di scadenza (6.9.2018) sono pervenute n.193 istanze di partecipazione alla

selezione del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato part-time

verticale al 50% di n. 3 posti di Vigile Urbano – Cat. C presso il Dipartimento 3, come si evince

dall’allegato elenco e n. 5 domande pervenute fuori termine di cui al relativo elenco allegato;

COMUNE DI META

Provincia di Napoli

COMUNE DI META – Via Tommaso Astarita, 50 80062 META (NA)

Tel 081/5321498 – Fax 081/5322885 – comune.meta@asmepec.it

che a seguito dell’esamina delle domande e della documentazione allegata con determina n.556 del

2.10.2018 si è proceduto alla ammissione dei candidati da parte del sottoscritto funzionario

responsabile;

che in data 9.10.2018 si insediava la Commissione esaminatrice del suddetto concorso pubblico;

che in data 17.12.2018 si concludeva la selezione pubblica con emissione della graduatoria, giusto

verbale n. 10;

che con nota prot. 20191 del 18.12.2018 venivano trasmessi gli atti per i provvedimenti

consequenziali al competente settore Risorse umane;

Considerato che la Commissione Esaminatrice ha espletato regolarmente tutti gli adempimenti

relativi alla procedura concorsuale pubblica indetta per la copertura a tempo indeterminato di n. 3

posti di Agente di Polizia Municipale Cat.C part-time verticale al 50% presso il Dipartimento 3,

così come si evince dai verbali della stessa dal n. 1 al n.10;

Vista la graduatoria finale allegata al verbale n. 10 del 17.12.2018 e pubblicata sul sito istituzionale,

dalla quale si evince che sono risultati primo, secondo e terzo classificati i candidati Giannetti

Ausilia con punti 94,3, Somma Assunta con punti 93,5 e Iaccarino Francesco con punti 89,6;

Esperita l’istruttoria di competenza ed effettuati i controlli preventivi per la correttezza e regolarità

della procedura per l’adozione del presente provvedimento;

Ritenuto di dover procedere all’approvazione degli atti della Commissione, compresa l’allegata

graduatoria finale, nonché alla nomina dei vincitori e a predisporre tutti gli atti conseguenziali

previsti dal bando;

d e t e r m i n a

1) DI APPROVARE gli atti della Commissione Esaminatrice del concorso pubblico per titoli ed

esami per la copertura a tempo indeterminato di n. 3 posti di Agente di Polizia Municipale Cat. C

part-time verticale al 50% presso il Dipartimento 3 di cui ai verbali dal n.1 al n.10, compresa

l’allegata graduatoria finale;

2) DI PROCLAMARE vincitori del suddetto concorso pubblico i seguenti candidati

– Giannetti Assunta n. il 12.1.1974 classificatasi al 1° posto con punti 94,3 nella graduatoria finale

di merito;

– Somma Assunta n. il 10.8.1990 classificatasi al 2° posto con punti 93,5 nella graduatoria finale di

merito;

– Iaccarino Francesco n. il 29.10.1987 classificatosi al 3° posto con punti 89,6 nella graduatoria

finale di merito;

3) DI PRECISARE che ai sensi dell’art. 8 del bando di concorso pubblico espletato saranno

acquisiti i documenti dichiarati dai vincitori in possesso delle P.A. d’ufficio nonché invitati i

suddetti vincitori a presentare quelli comprovanti il possesso dei titoli autocertificati non acquisibili

d’ufficio ai fini dell’assunzione ed inquadramento che avverrà con successivo atto nel quale verrà

indicata anche la decorrenza della stessa.”

Qui sotto la graduatoria finale

Graduatoriafinale concorso polizia municipale